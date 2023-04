https://it.sputniknews.com/20230424/wsj-carenza-di-personale-per-i-produttori-di-armi-per-lucraina-17180396.html

WSJ: carenza di personale per i produttori di armi per l'Ucraina

Il conflitto in Ucraina ha aumentato la domanda di armi negli Stati Uniti e in Europa, ma insieme a un'ondata di ordini, le aziende della difesa devono far... 24.04.2023, Sputnik Italia

2023-04-24T17:24+0200

2023-04-24T17:24+0200

2023-04-24T17:24+0200

"Alcuni esperti dubitano di lavorare per i produttori di armi. Inoltre, le aziende della difesa stanno cercando di competere per i lavoratori in un campo che non è stato in grado di far fronte alle attività di reclutamento per molto tempo", afferma l'agenzia stampa.Come ha detto alla redazione un reclutatore specializzato nel complesso militare-industriale del Regno Unito, è sempre difficile per i datori di lavoro del settore assumere dipendenti. Allo stesso tempo, molti posti vacanti richiedono persone con una specializzazione ristretta. Ad esempio, la società europea MBDA è ora alla ricerca di un ingegnere di testate e Rheinmetall sta reclutando esperti di realtà virtuale.Il problema del reclutamento è una parte di una più ampia crisi della catena di approvvigionamento della difesa. I produttori di armi stanno affrontando la carenza di componenti chiave come chip e motori a razzo, oltre all'aumento dei prezzi. Per questo motivo, alcuni appaltatori hanno difficoltà a evadere gli ordini, hanno riassunto gli autori dell'articolo.

