L'Ungheria non sosterrà nemmeno sanzioni parziali contro l'atomo russo

Il ministero degli Esteri ungherese Peter Szijjártó ha detto che non accetterà sanzioni nemmeno parziali contro l'atomo russo. 24.04.2023, Sputnik Italia

ue

europa

ungheria

diplomazia

relazioni internazionali

geopolitica

sanzioni

ministero degli esteri

russia

mosca

"L'Ungheria non accetta nemmeno sanzioni parziali contro l'energia nucleare russa", ha detto il ministro degli Esteri Peter Szijjártó.A suo parere, le restrizioni contro Mosca saranno utilizzate da coloro che vogliono mettere in pericolo l'approvvigionamento energetico dell'Ungheria.Il capo del dipartimento ha ricordato che il governo tedesco non rilascia un permesso a Siemens per la fornitura di attrezzature per la costruzione Paks-2 NPP", sebbene le sanzioni non si applichino all'industria nucleare russa.La scorsa settimana, il ministro degli Esteri lituano Gabrielius Landsbergis ha proposto di imporre gradualmente sanzioni contro la società statale "Rosatom" o imporre restrizioni a Mosca nel campo dell'energia nucleare, ma di dare due anni per completare i contratti, compresa la costruzione di nuove unità di una centrale nucleare in Ungheria.Il ministero degli Esteri ungherese ha ripetutamente sottolineato che la loro costruzione è la chiave per la sicurezza energetica del Paese, pertanto, Budapest bloccherà qualsiasi iniziativa che limiti la cooperazione con la Russia nell'industria nucleare.Secondo Szijjártó, l'imposizione di sanzioni contro l'industria nucleare russa non è stata sostenuta da diversi paesi europei che utilizzano l'energia nucleare.Alla fine del 2014, la Russia e l'Ungheria hanno firmato documenti sulla costruzione di nuove unità di potenza, la numero 5 e 6, presso la centrale nucleare di Paks, con impianti di reattori secondo l'avanzato progetto russo "VVER-1200", che soddisfa i più moderni standard di affidabilità e sicurezza.È stato riferito che Mosca darà a Budapest un prestito statale fino a 10 miliardi di euro per il progetto, e il costo totale del lavoro sarà di 12,5 miliardi di euro.

