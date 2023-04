https://it.sputniknews.com/20230424/lucraina-pianificava-di-attaccare-la-russia-il-24-febbraio-2023-riferiscono-media-statunitensi-17179051.html

L'Ucraina pianificava di attaccare la Russia il 24 febbraio 2023, riferiscono media statunitensi

WP: Kiev, su richiesta degli Stati Uniti, ha rinviato gli attacchi contro la Russia previsti per il 24 febbraio.

L'Ucraina pianificava di colpire il territorio della Federazione Russa il 24 febbraio di quest'anno, ma su richiesta di Washington, la direzione principale dell'intelligence del Ministero della Difesa ucraino ha rinviato gli attacchi, riferisce il Washington Post, in riferimento a quanto segue:Si fa notare che i funzionari ucraini, in particolare, consideravano la possibilità di colpire Mosca e Novorossiysk.Secondo lo stesso, il documento della National Security Agency degli Stati Uniti è stato pubblicato il 13 febbraio.Lo stesso giorno, gli Stati Uniti hanno nuovamente invitato i loro cittadini a lasciare la Russia.Tuttavia, il 22 febbraio è stato pubblicato un rapporto della CIA, secondo il quale la direzione principale dell'intelligence dell'Ucraina "ha accettato, su richiesta di Washington, di posticipare gli attacchi" su Mosca.Allo stesso tempo, secondo l'intelligence, non vi è alcuna indicazione che l'SBU (il servizio di sicurezza ucraino, n.d.r.) ha accettato di posticipare i propri piani per attaccare Mosca nello stesso periodo.Intanto il Pentagono sta indagando su una fuga di materiali sui social network che descrive lo stato delle truppe ucraine e i piani degli Stati Uniti e della NATO per rafforzarle.Il New York Times ha osservato che documenti risalenti all'inizio di marzo sarebbero stati distribuiti in "canali telegram filogovernativi russi".È stato affermato che più di 100 documenti potrebbero esser finiti sulla Rete, con il danno dell'incidente stimato come "significativo".Il Pentagono ha riferito a Sputnik che stanno studiando informazioni sulla fuga di notizie.L'addetto stampa presidenziale della Federazione Russa Dmitrij Peskov, rispondendo a una domanda sulla fuga di notizie, ha affermato che la Federazione Russa "non ha dubbi sul fatto che Stati Uniti e NATO siano direttamente o indirettamente coinvolti nel conflitto a Ucraina".La Casa Bianca ha rifiutato di confermare l'autenticità dei materiali pubblicati sulla rete, affermando di non essere ancora pronta a esprimere una teoria su come e perché la fuga di notizie sia stata organizzata.Il Ministero della Giustizia degli Stati Uniti sta conducendo un'indagine penale sull'incidente.

