Lavrov: "Gli Stati Uniti sono andati alla distruzione della globalizzazione"

Lavrov: "Gli Stati Uniti sono andati alla distruzione della globalizzazione"

Ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov: Gli Stati Uniti sono andati a distruggere la globalizzazione, che è stata elogiata per molti anni.

2023-04-24T16:35+0200

2023-04-24T16:35+0200

2023-04-24T17:12+0200

Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha sottolineato come gli Stati Uniti abbiano in pratica distrutto l'idea stessa della globalizzazione, parafrasando, come si evince dalle sue stesse parole, riportate in calce:Allo stesso tempo Lavrov sottolinea come oggi "sia l'ONU che i requisiti della sua Carta minacciano le ambizioni globali degli Stati Uniti"."Forze significative degli Stati Uniti e dei suoi alleati vengono lanciate per minare il multilateralismo nella regione Asia-Pacifico, ha proseguito il ministro.Il ministro ha proseguito poi parlando della situazione del Donbass:Sul Kosovo il ministro ha sottolineato come "Pristina non può pretendere di rappresentare gli interessi dei serbi del Kosovo, ai quali l'UE ha promesso autonomia", proseguendo per parlare dalle promesse, mancate, da parte di Berlino e Parigi, circa uno status speciale alla regione del Donbass:Le dichiarazioni del ministro degli Esteri russo rilasciate durante la riunione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, dedicato al multilateralismo efficace e alla difesa dei principi della Carta dell'Organizzazione mondiale.

