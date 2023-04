https://it.sputniknews.com/20230424/la-flotta-del-mar-nero-ha-distrutto-un-drone-di-superficie-che-attaccava-sebastopoli-17177990.html

L'esercito russo ha distrutto un drone di superficie che ha attaccato la Flotta del Mar Nero, ha dichiarato il governatore di Sebastopoli. 24.04.2023, Sputnik Italia

L'esercito russo ha distrutto un drone di superficie che ha attaccato la Flotta del Mar Nero, ha dichiarato il governatore di Sebastopoli Mikhail Razvozhayev nel suo canale Telegram. L'attacco è stato respinto nel raid esterno, nessun oggetto è stato danneggiato, ha sottolineato il governatore. Secondo Razvozhayev, la città è ora tranquilla, ma tutte le forze e i servizi sono in allerta.I droni ucraini tentano periodicamente di attaccare Sebastopoli, la base principale della Flotta del Mar Nero, così come altre strutture in Crimea dallo scorso luglio. Il quartier generale della flotta, le strutture energetiche e gli aeroporti militari sono stati gli obiettivi degli attacchi. I sistemi di difesa aerea hanno distrutto la maggior parte dei droni. Sebastopoli ha un livello di allerta terroristica giallo in vigore a tempo indeterminato. Ciò implica il rafforzamento delle forze dell'ordine e delle perquisizioni nelle stazioni ferroviarie e in altri luoghi affollati, la messa in stato di massima allerta delle organizzazioni mediche, l'identificazione di luoghi adatti alla sistemazione temporanea delle persone, nonché una maggiore protezione delle strutture strategiche, comprese le infrastrutture energetiche.

2023

