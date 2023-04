https://it.sputniknews.com/20230424/ci-costa-troppo-deputato-degli-stati-uniti-propone-una-moratoria-su-tutti-gli-aiuti-allestero-17178287.html

“Ci costa troppo”: deputato degli Stati Uniti propone una moratoria su tutti gli aiuti all’estero

Gli Stati Uniti dovrebbero imporre una moratoria sugli aiuti esteri a causa degli ingenti fondi inviati all'Ucraina in un momento in cui gli americani possono... 24.04.2023, Sputnik Italia

Il legislatore ha allegato alla sua pubblicazione un messaggio con uno screenshot e un link al materiale della versione in lingua inglese del sito web della TASS, secondo cui il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il suo entourage avrebbero sottratto almeno 400 milioni di dollari trasferiti al Paese per pagare l'acquisto di carburante diesel. Questo è stato riferito in precedenza dal giornalista americano vincitore del Premio Pulitzer Seymour Hersh, pubblicando il materiale pertinente sul suo sito web. "Il regime Biden ha inviato circa 200 miliardi di dollari all'Ucraina. Noi cittadini vogliamo indietro i nostri soldi", ha scritto Gosar che non è la prima volta che invita ‘caldamente’ l'amministrazione di Washington a rifiutare di consegnare miliardi di dollari in aiuti militari a Kiev.

