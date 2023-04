https://it.sputniknews.com/20230424/borrell-ministri-esteri-ue-non-ancora-pronti-a-concordare-nuovo-pacchetto-sanzioni-contro-la-russia-17178678.html

Borrell: ministri Esteri UE non ancora pronti a concordare nuovo pacchetto sanzioni contro la Russia

I Paesi occidentali hanno imposto sanzioni anti-russi per diversi anni. 24.04.2023, Sputnik Italia

I ministri degli Esteri dell'UE, durante la riunione di oggi, lunedì 24 aprile in Lussemburgo, non adotteranno nuove sanzioni contro la Russia; le discussioni sulle misure sono in corso, ha detto il capo della diplomazia europea Josep Borrel.I Paesi occidentali hanno imposto sanzioni anti-russi per diversi anni. La Russia si è rifatta sostituendo i fornitori e ha ripetutamente provato a spiegare quanto fosse controproducente con Mosca il linguaggio delle sanzioni. La Federazione Russa ha più volte dimostrato che il Paese può far fronte alla pressione delle sanzioni, mentre l'Occidente non ha il coraggio di ammettere il fallimento di tale politica. Nello stesso Occidente, è stato ripetutamente sostenuto che le sanzioni anti-russe sono inefficaci e che danneggiano l'Occidente stesso.

