Seggi elettorali vuoti nel nord del Kosovo a causa del boicottaggio degli elettori di etnia serba

Le elezioni locali di domenica in quattro comuni nel nord del Kosovo registrano un'affluenza alle urne particolarmente bassa poiché la popolazione...

2023-04-23T16:15+0200

Elezioni iniziate nella giornata di oggi in Kosovo, dove gli elettori eleggeranno nuovi sindaci e nuovi consigli municipali per alcuni dei comuni di North Mitrovica, Zvecan, Zubin Potok e Leposavic. Il partito della "Lista serba", i cui candidati erano in precedenza la maggioranza nei consigli municipali e negli organi esecutivi, ha chiesto il boicottaggio delle elezioni, adducendo pressioni e provocazioni da parte delle autorità del Kosovo e gode di ampio sostegno pubblico in questa causa, riferisce un portale di notizie locale.Mentre oltre 45.000 persone possono votare nel nord dell'ex regione della Serbia, la cui indipendenza Belgrado non ha mai riconosciuto, poco meno del 2% di loro sono di etnia albanese, il che alimenta ulteriormente le aspettative di un'affluenza alle urne estremamente bassa.Le autorità del Kosovo hanno allestito 19 cabine metalliche speciali vicino alle stazioni di polizia e lungo le autostrade dove i residenti possono votare dalle 7:00 alle 19:00. Secondo quanto riferito, un totale di 357 osservatori di movimenti politici, ambasciate e missioni estere, media e organizzazioni non governative sta monitorando l'andamento delle elezioni.

