Premio Pulitzer Seymour Hersh: l'Occidente sa che le armi ucraine finiscono sul mercato nero

"L'Occidente sa che le armi che consegnano all'Ucraina vengono vendute sul mercato nero, cosa che i media mainstream hanno cercato di mettere a tacere", ha dichiarato ai media russi il giornalista investigativo statunitense Seymour Hersh.Lo stesso ha detto di non aver scritto sull'argomento ma che “ovviamente ne ha sentito parlare”.Hersh ha aggiunto che "molto presto, Polonia, Romania, e altri Paesi al confine saranno stati letteralmente inondati delle armi che abbiamo spedito per la guerra in Ucraina", dove è in corso l'operazione militare speciale russa.Hersh ha parlato dopo che l'ambasciatore russo negli Stati Uniti Anatoly Antonov ha detto ai giornalisti che Mosca ha "serie preoccupazioni" che parte delle forniture militari statunitensi all'Ucraina finiscano sul mercato nero.Gli ha fatto eco il ministro della Difesa russo Sergey Shoigu, il quale ha affermato che parte delle armi fornite dall'Occidente all'Ucraina si stanno già diffondendo nella regione del Medio Oriente.Anche Denis Pushilin, capo ad interim della Repubblica popolare di Donetsk (DPR), che è entrata a far parte della Russia lo scorso anno, ha dichiarato a Sputnik che le armi straniere fornite all'Ucraina, compresi i sistemi anticarro Javelin, vengono ora vendute sul mercato nero, aggiungendo che "questo tipo di armi viene spostato in grandi quantità anche nei paesi africani".

