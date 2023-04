https://it.sputniknews.com/20230423/ministri-agricoltura-g7-riconoscono-limportanza-dellaccordo-sul-grano-e-ne-sostengono-lestensione-17174006.html

Ministri Agricoltura G7 riconoscono l'importanza dell'accordo sul grano e ne sostengono l'estensione

Ministri Agricoltura G7 riconoscono l'importanza dell'accordo sul grano e ne sostengono l'estensione

L'accordo pacchetto include anche un memorandum d'intesa tra la Russia e le Nazioni Unite per sbloccare le esportazioni di grano e fertilizzanti russi... 23.04.2023, Sputnik Italia

2023-04-23T09:34+0200

2023-04-23T09:34+0200

2023-04-23T09:35+0200

grano

agricoltura alimentari

g7

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/11/16484403_0:239:3073:1967_1920x0_80_0_0_58473728e5083a8b5329cc5c95c03443.jpg

I Ministri dell'Agricoltura dei Paesi del G7 hanno riconosciuto l'importanza dell’iniziativa sul Grano del Mar Nero e hanno espresso un forte sostegno per la sua espansione, implementazione ed estensione in un comunicato congiunto emesso a seguito di un incontro di due giorni nella città giapponese di Miyazaki. Allo stesso tempo, i ministri del G7 hanno accusato la Russia di utilizzare il cibo "come mezzo di destabilizzazione e come strumento di coercizione geopolitica". L'Iniziativa sui cereali del Mar Nero, nota anche come Iniziativa sul trasporto sicuro di cereali e alimenti dai porti ucraini, firmata tra Russia, Turchia, Ucraina e Nazioni Unite nel luglio 2022, prevede l'esportazione di cereali, alimenti e fertilizzanti ucraini attraverso il Mar Nero da tre porti, tra cui Odessa. L'accordo pacchetto include anche un memorandum d'intesa tra la Russia e le Nazioni Unite per sbloccare le esportazioni di grano e fertilizzanti russi attraverso il Mar Nero, che, secondo Mosca, non è stato attuato a causa delle sanzioni occidentali. A marzo, la Russia ha esteso l'accordo per 60 dei 120 giorni possibili. Il Presidente russo Vladimir Putin ha ripetutamente affermato che la maggior parte delle navi che trasportavano grano ucraino non raggiungevano i Paesi più poveri del mondo e finivano in Europa.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

grano, agricoltura alimentari, g7