La dogana rumena inizierà a sigillare i carichi agroalimentari dall'Ucraina

La dogana rumena dal 24 aprile sigillerà il carico agroalimentare dall'Ucraina. 23.04.2023, Sputnik Italia

Da lunedì 24 aprile, il servizio doganale rumeno sigillerà i carichi agroalimentari provenienti dall'Ucraina, che sono in transito verso altri Paesi, ha riferito il servizio stampa del ministero dell'Agricoltura del Paese.L'iniziativa segue la proposta in parlamento da parte del Partito Socialdemocratico rumeno, PSD, a cause delle recenti preoccupazioni circa le difficoltà del comparto agroalimentare locale a causa delle importazioni di prodotti a basso costo dall'Ucraina.Allo stesso tempo, mercoledì il ministro dell'Agricoltura Petre Daea ha dichiarato che la Commissione europea aveva proposto a Polonia, Ungheria, Bulgaria e Slovacchia di annullare la decisione unilaterale di vietare le importazioni dall'Ucraina, promettendo in cambio di sviluppare un meccanismo per sospendere l'importazione di prodotti ucraini grano.Daya ha poi sottolineato che la Romania è pronta a continuare a sostenere l'Ucraina nell'area commerciale, "ma non a scapito degli agricoltori rumeni".Lo stesso ha anche ricordato che la dogana rumena controllerà tutti i prodotti agroalimentari provenienti dall'Ucraina, poiché in precedenza era stato riscontrato che gli stessi superavano il livello massimo stabilito per legge di pesticidi.Nelle ultime settimane, Polonia e Ungheria, tra le proteste degli agricoltori locali, hanno la sospensione delle importazioni di prodotti agricoli ucraini che entrano nel mercato europeo senza il pagamento dei dazi.Lunedì la Slovacchia ha annunciato la sospensione dell'importazione di grano dall'Ucraina, mentre la Bulgaria sta valutando l'introduzione di un divieto temporaneo.

