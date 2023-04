https://it.sputniknews.com/20230423/il-sudan-ha-quasi-completamente-perso-la-connessione-internet-17177606.html

Il Sudan ha quasi completamente perso la connessione internet

Secondo il servizio di monitoraggio sulla Rete "NetBlocks" il Sudan è al momento pressoché oscurato. 23.04.2023, Sputnik Italia

Il Sudan sta assistendo a un arresto quasi completo di Internet a causa dei combattimenti in corso, con la connettività di rete nel Paese solo il 2% del normale, secondo NetBlocks, un servizio internazionale di monitoraggio di Internet.Dal 15 aprile in Sudan sono in corso combattimenti tra la Forza di Reazione Rapida (Rsf) sotto il comando di Mohammed Hamdan Daglo e l'esercito regolare.Le forze opposte in Sudan si stanno scambiando dichiarazioni contrastanti sui successi militari e sul controllo delle strutture, lanciando una guerra dell'informazione su larga scala nei media e sui social network.Venerdì entrambe le parti hanno annunciato una tregua in occasione della festa musulmana di Eid al-Fitr, con le stesse che si sono impegnate al suo rispetto per 3 giorni.Gli scontri e le reciproche accuse tuttavia, sono proseguiti.Di oggi la notizia che svariati Paesi, tra cui l'Italia, hanno nel frattempo provveduto ad approntare le necessarie misure per l'evacuazione dei propri cittadini dal Paese in emergenza.

