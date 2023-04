https://it.sputniknews.com/20230423/il-segretario-del-consiglio-di-sicurezza-dellucraina-rifiuta-lidea-di-negoziati-e-chiede-piu-armi-17176869.html

Il segretario del Consiglio di sicurezza dell'Ucraina rifiuta l'idea di negoziati e chiede più armi

Il segretario del Consiglio di sicurezza dell'Ucraina rifiuta l'idea di negoziati e chiede più armi

Oleksij Danilov, segretario del Consiglio per la sicurezza e la difesa nazionale dell'Ucraina ha fatto una dichiarazione via social secondo cui respinge con... 23.04.2023, Sputnik Italia

2023-04-23T17:28+0200

2023-04-23T17:28+0200

2023-04-23T17:28+0200

la situazione in ucraina

ucraina

kiev

segretario generale

consiglio di sicurezza

mondo

richiesta

armamenti

armi

rifiuto

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/367/44/3674419_0:200:2935:1850_1920x0_80_0_0_ebd627f936e21d7c96ba5445231ed7e3.jpg

Il segretario del Consiglio per la sicurezza e la difesa nazionale dell'Ucraina (NSDC) Oleksij Danilov ha respinto le richieste di colloqui di pace per risolvere la situazione in Ucraina, definendoli "mantenimento della pace filo-russa", e ha chiesto più armi dall'Occidente.In precedenza, il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha affermato che i negoziati per risolvere la situazione in Ucraina possono basarsi "solo sulla presa in considerazione dei legittimi interessi e preoccupazioni della Federazione Russa", che in precedenza sono stati "ignorati con arroganza".

ucraina

kiev

russia

mosca

europa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

ucraina, kiev, segretario generale, consiglio di sicurezza, mondo, richiesta, armamenti, armi, rifiuto, negoziati, russia, mosca, europa, il ministero degli esteri della russia, sergey lavrov