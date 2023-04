https://it.sputniknews.com/20230422/mosca-ha-deciso-di-adottare-misure-di-ritorsione-per-lespulsione-dei-diplomatici-da-berlino-17172198.html

Mosca ha deciso di adottare misure di ritorsione per l'espulsione dei diplomatici da Berlino

Ministero degli Esteri: Mosca ha deciso di espellere i diplomatici tedeschi in risposta alle azioni di Berlino. 22.04.2023, Sputnik Italia

"La Russia risponderà specularmente all'espulsione di rappresentanti diplomatici russi dalla Germania", ha detto il ministero degli Esteri russo a Sputnik.Il ministero ha fatto osservare che la parte tedesca, nonostante le sue ripetute assicurazioni sulla propria riluttanza a pubblicizzare questa storia, ha violato questi presupposti, informando i rappresentanti dei media sulla propria impresa, che utilizza regolarmente per organizzare "fughe di notizie controllate" e disinformazione.Di quest'oggi la notizia che le autorità tedesche hanno deciso un'ulteriore espulsione di dipendenti delle missioni diplomatiche russe in Germania, cui fa seguito la risposta in questione del ministero degli Esteri russo.

