Ministero Interno turco: gli USA vogliono creare uno stato terrorista

Il ministro dell'Interno turco Suleiman Soylu ha accusato gli Stati Uniti di aver tentato di creare uno "stato terrorista" accanto alla Turchia.

“Dopo i fatti di Gezi (una protesta di Istanbul trasformatasi in disordini nel 2013 - n.d.r.), la Turchia ha affrontato una serie di eventi che hanno portato a una riduzione degli investimenti. A questo si è aggiunta la pandemia. Siamo di fronte alla più grande ondata migratoria. Ciò comporta grosse spese. L'America vuole creare uno stato terrorista accanto a noi. Stiamo prendendo precauzioni. Abbiamo condotto quattro importanti operazioni per contrastare ciò", ha detto Suleiman Soylu in un'intervista a CNN Turk.Le proteste si sono svolte a Istanbul a fine maggio 2013 a causa della decisione delle autorità di abbattere Gezi Park nel quartiere Taksim e costruire al suo posto un complesso commerciale e di intrattenimento nell'ambito della ricostruzione dell'omonima piazza. Le proteste si sono trasformate in un'ondata di proteste contro le politiche dell'allora primo ministro Tayyip Erdogan."Questo rischio non scomparirà senza l'America. Cosa hanno fatto (gli USA) all'Afghanistan? Se fossi un americano, sarei rattristato da questa situazione. La gente era appesa sotto le ruote degli aeroplani. Non è facile per l'Iraq e la Siria recuperare. Ci sono costi fissi. Questo non è un compito facile. L'America ha cercato a lungo di creare uno stato terrorista. La Turchia ha combattuto per oltre 40 anni. Ci sono 86 terroristi rimasti sulle montagne (nel nord dell'Iraq). Pensano davvero che la Turchia non sarà in grado di affrontare la situazione... Ieri ero ad Hakkari, lì nella regione di Kato Marinos c'era una zona logistica di un'organizzazione terroristica. Quando abbiamo effettuato l'operazione a Kato, c'erano centinaia di terroristi. Abbiamo impedito il trasferimento di risorse materiali e tecniche lì, abbiamo fermato il trasferimento di risorse sia materiali che tecniche e umane", ha sottolineato Soylu.Dopo l'attacco terroristico di Istanbul dello scorso anno, Soylu ha affermato che Ankara non accetta le condoglianze di Washington. Successivamente, il ministro dell'Interno turco ha esortato l'ambasciatore statunitense a "togliere le sue sporche mani" dal suo Paese. Martedì Soylu, durante un incontro con i giovani a Istanbul, ha detto che gli Usa "continuano a perdere reputazione" e il mondo intero "odia l'America" ​​e l'Europa è una "pedina" degli Stati Uniti.

