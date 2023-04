L'esercito sudanese ha preso il controllo di quasi tutti gli aeroporti del Paese

https://it.sputniknews.com/20230422/lesercito-sudanese-ha-preso-il-controllo-di-quasi-tutti-gli-aeroporti-del-paese-17172460.html

Burhan: l'esercito sudanese controlla tutti gli aeroporti tranne Khartoum e Nyala. 22.04.2023, Sputnik Italia

Le forze armate sudanesi controllano tutti gli aeroporti del Paese, ad eccezione dell'aeroporto di Khartoum della capitale e del porto aereo di Nyala nel Darfur meridionale, ha detto il capo del Consiglio sovrano di transizione e comandante in capo delle forze armate, Abdel Fattah Burhan, al canale televisivo Al-Arabiya.Questo sabato, le forze armate sudanesi hanno dichiarato che il processo di evacuazione dal Sudan delle missioni diplomatiche di "quei Paesi che lo richiedono" sarebbe iniziato nelle prossime ore.Secondo la dichiarazione, Stati Uniti, Regno Unito Francia e Cina evacueranno i loro diplomatici e cittadini su aerei da trasporto militari appartenenti alle loro forze armate da Khartoum.Il comandante delle forze armate sudanesi ha sottolineato di essere al quartier generale del comando e che "non lo avrebbe lasciato". Burhan ha riferito che la Forza di reazione rapida (RRF, forze paramilitari) sta schierando unità nelle aree residenziali e "violando la tregua".In Sudan, dal 15 aprile, sono in corso combattimenti tra la Forza di reazione rapida (RRF) sotto il comando di Mohammed Hamdan Daglo e l'esercito regolare.Le forze opposte in Sudan si scambiano dichiarazioni contraddittorie sui successi nelle ostilità e sul controllo degli obiettivi, scatenando una guerra dell'informazione su larga scala nei media e nei social network.Venerdì, entrambe le parti hanno dichiarato una tregua in occasione della festa musulmana di Eid al-Fitr, anche se i media riferiscono di violazioni.Secondo il ministro della salute del Sudan, il bilancio delle vittime degli scontri nel Paese è salito a 600.Il Rappresentante dell'Organizzazione Mondiale della Sanità Margaret Harris al briefing settimanale dell'ONU A Ginevra, venerdì, ha riferito che 413 persone sono state uccise e 3.551 ferite negli scontri tra le forze armate sudanesi e la Forza di reazione rapida.Secondo l'Unione dei medici sudanesi, 256 civili sono stati uccisi e altri 1454 feriti dall'inizio degli scontri.

