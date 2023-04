Le forze ucraine hanno bombardano il territorio della DPR 25 volte in un solo giorno

"Nelle ultime 24 ore, la rappresentanza ha riportato 25 casi di attaccjo da parte dell'AFU (formazioni armate ucraine). Nella direzione di Donetsk, il nemico ha effettuato 19 bombardamenti con artiglieria da 155 millimetri. In direzione Gorlovka - cinque bombardamenti con artiglieria da 155 millimetri. In direzione Volnovakha c'è stato un bombardamento con l'artiglieria da 155 millimetri. Sono stati sparati 109 pezzi di munizioni varie", ha detto l'ufficio di rappresentanza in una dichiarazione sul suo canale Telegram.