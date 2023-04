https://it.sputniknews.com/20230422/iniziate-in-europa-esercitazioni-defender-23--alla-guida-gli-stati-uniti-17173721.html

Iniziate in Europa esercitazioni Defender 23, alla guida gli Stati Uniti

Iniziate in Europa esercitazioni Defender 23, alla guida gli Stati Uniti

Sono iniziate oggi sotto l'egida del comando degli Stati Uniti d'America le esercitazioni "Defender 23". Le stesse, che vedono la partecipazione di circa 8000...

Sono iniziate oggi, sabato 22 aprile, le esercitazioni nel quadro della NATO che vedono l'Europa coinvolgere ben 15mila soldati tra i Paesi dell'Alleanza atlantica, e circa 8000 soldati Usa.Per il Pentagono, lo scopo delle esercitazioni Defender 23 hanno l'intento di "dimostrare la capacità delle forze armate statunitensi di schierare rapidamente forze e mezzi pronti al combattimento per scoraggiare coloro che rappresenterebbero una minaccia per la pace in Europa e proteggere il continente dall'aggressione".Tra i Paesi europei a partecipare alle esercitazioni figurano: Albania, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Francia, Georgia, Germania, Grecia, Ungheria, Italia, Kosovo, Moldavia, Montenegro, Paesi Bassi, Macedonia del Nord, Polonia, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia e Regno Unito.Le manovre della serie Defender si svolgono ogni anno dal 2020, con una parentesi dovuta alla pandemia di Covid-19 in cui le esercitazioni si sono svolte in maniera ridotta.Defender 23 si svolge sul territorio di 10 Paesi europei.

