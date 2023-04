https://it.sputniknews.com/20230422/il-consiglio-di-sicurezza-dellonu-17172958.html

Il Consiglio di Sicurezza dell'Onu

Il Consiglio di Sicurezza dell'Onu

Il Consiglio di Sicurezza dell'Onu, istituito il 26 giugno del 1945, è l'organo direttivo delle Nazioni Unite preposto alla salvaguardia della pace nel mondo e... 22.04.2023, Sputnik Italia

Il Il Consiglio di Sicurezza dell'Onu è l'istituzione che, in seno all'Organizzazione delle Nazioni Unite, ha compiti quali il "mantenimento della pace e della sicurezza nel mondo", la "creazione di regimi di sanzioni", e "l'organizzazione di operazioni di mantenimento della pace", ma anche la creazione di meccanismi che agiscano in situazione post-conflittuale, per la salvaguardia della pace.Operano a suo capo 5 membri permanenti e 10 non permanenti, eletti dall'Assemblea generale per un mandato di 2 anni.I membri permanenti sono: Russia, Cina, Francia, Regno Unito, Stati Uniti.Tra i non-permanenti figurano Albania, Brasile, Gabon, Ghana, Malta, Mozambico, Emirati Arabi Uniti, Svizzera, Giappone e altri.

