https://it.sputniknews.com/20230422/forze-giapponesi-in-allerta-per-possibile-lancio-di-un-satellite-da-parte-della-corea-del-nord-17171866.html

Forze giapponesi in allerta per possibile lancio di un satellite da parte della Corea del Nord

Forze giapponesi in allerta per possibile lancio di un satellite da parte della Corea del Nord

La settimana scorsa, la Corea del Nord ha testato il nuovo missile balistico intercontinentale a combustibile solido Hwansong-18 22.04.2023, Sputnik Italia

2023-04-22T10:37+0200

2023-04-22T10:37+0200

2023-04-22T10:37+0200

giappone

corea del nord

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/780/88/7808834_0:248:2759:1800_1920x0_80_0_0_8b7207ea9e9cda4df185d89a42cbf4b6.jpg

Il Ministro della Difesa giapponese Yasukazu Hamada ha dato istruzioni alle Forze di Autodifesa del Paese di tenersi pronte per un possibile lancio di un razzo che trasporta il primo satellite di ricognizione militare della Corea del Nord, ha riferito stamane un'agenzia di stampa giapponese, citando fonti governative. All'inizio della settimana, l'agenzia di stampa statale nordcoreana ha dichiarato che il leader del Paese Kim Jong-un aveva ordinato il lancio del primo satellite di ricognizione militare del Paese, già completato, su un razzo vettore. L'agenzia di stampa non ha fornito dettagli sulla data esatta del lancio. Secondo i media, le forze giapponesi dovrebbero schierare il sistema Patriot Advanced Capability-3 e navi da guerra dotate di sistemi Aegis e Standard Missile-3 per intercettare il razzo della Corea del Nord, qualora necessario. La settimana scorsa, la Corea del Nord ha testato il nuovo missile balistico intercontinentale a combustibile solido Hwansong-18, che è stato lanciato verso il Mar del Giappone, volando per circa 1.000 chilometri e cadendo fuori dalla zona economica esclusiva del Giappone. Il Giappone, a sua volta, ha richiesto una sessione di emergenza del Consiglio di Sicurezza dell'ONU e lunedì ha preso parte alle esercitazioni di difesa missilistica nelle acque internazionali del Mare Orientale insieme agli Stati Uniti e alla Corea del Sud.

https://it.sputniknews.com/20230409/la-corea-del-nord-non-risponde-alle-chiamate-di-seoul-da-tre-giorni-17141505.html

giappone

corea del nord

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

giappone, corea del nord