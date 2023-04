Sudan, le Rsf di supporto avrebbero perso il controllo sull'aeroporto di Merowe, nel nord del Paese

https://it.sputniknews.com/20230421/sudan-le-rsf-di-supporto-avrebbero-perso-il-controllo-sullaeroporto-di-merowe-nel-nord-del-paese-17170305.html

Indiscrezioni di stampa parlano di una presa di controllo sull'aeroporto di Merowe, 400 km. da Karthoum, da parte delle Forze armate sudanesi del generale... 21.04.2023, Sputnik Italia

Le Forze rapide di supporto Rsf avrebbero perso il controllo dell'aeroporto di Merowe, città a più di 400 km a nord della capitale del Paese, Karthoum. Nelle loro mani rimane l'aeroporto del Darfur occidentale. Lo riferisce l'Agenzia Nova secondo la quale le forze del generale Hamdan Hemeti Dagalo non hanno per il momento il controllo di nessuna base militare nel Paese.Intanto ieri le forze armate sudanesi del generale Abdel Fattah al Burhan hanno annunciato la presa della base militare Chevrolet, nel nord-ovest del Paese, al confine con la Libia, conquista puntualmente smentita da parte delle Rsf, così come hanno negato le recenti indiscrezioni rilasciate dal Wall Street Journal secondo cui le stesse avrebbero ricevuto l'appoggio, e i dovuti rinforzi, dell'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) del generale Khalifa Haftar.Il Wall Street Journal da tempo rilascia voci di una collaborazione continuativa tra il generale libico Haftar e il sudanese Hemeti, in riferimento ad un presunto invio di truppe sudanesi alla volta di Tripoli al tempo del fallito golpe nel Paese nel 2019.La situazione del Sudan rimane ancora tesa. Di oggi la notizia di un volo organizzato da parte della Corea del Sud per l'evacuazione dei propri cittadini presenti nel Paese, evacuazione cui starebbero pensando anche altri Paesi tra cui i membri dell'Ue.

