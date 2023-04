https://it.sputniknews.com/20230421/il-cremlino-respinge-le-accuse-di-interferenza-russa-negli-affari-interni-della-germania-17169727.html

Il Cremlino respinge le accuse di interferenza russa negli affari interni della Germania

Documenti dei servizi speciali europei sostengono che il Cremlino avrebbe interferito negli affari interni della Germania e cercato di creare una coalizione... 21.04.2023, Sputnik Italia

Il portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov ha respinto le accuse di interferenze russe negli affari interni della Germania e i tentativi di minare l'unità occidentale nel conflitto in Ucraina, ha dichiarato lo stesso Peskov stamane al Washington Post. I documenti sostengono che il Cremlino avrebbe interferito negli affari interni della Germania e cercato di creare una coalizione che si opponesse agli aiuti all'Ucraina. Secondo il settimanale, Mosca stava anche pianificando di stimolare i sentimenti contrari alla guerra in Europa per indebolire il sostegno dei paesi occidentali a Kiev. Allo stesso tempo, il portavoce presidenziale ha fatto notare che il materiale non contiene informazioni su incontri tra tecnologi politici russi e personalità tedesche. La Wagenknecht e la giornalista tedesca e attivista per i diritti umani Alice Schwarzer, così come altre figure pubbliche tedesche, non sono per altro affatto nuove al lancio di iniziative che chiedono di puntare su una soluzione diplomatica del conflitto in Ucraina piuttosto che sulla fornitura di armi. Questo anche da prima della manifestazione di Berlino sotto accusa.

