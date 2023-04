https://it.sputniknews.com/20230421/il-cile-scommette-sul-litio-vuole-diventare-il-maggior-produttore-mondiale-17171232.html

Il Cile scommette sul litio: vuole diventare il maggior produttore mondiale

Già principale esportatore di rame, il Paese intende impegnarsi per raggiungere il primato nella produzione ed esportazione di litio, minerale raro che negli... 21.04.2023, Sputnik Italia

"Oltre ad essere il principale esportatore di rame, il Cile cerca di diventare il più grande produttore mondiale di litio", ha affermato il presidente del Paese, Gabriel Boric, spiegando la sua "strategia nazionale" per il litio:Il presidente si è recato nella città di Antofagasta, nel nord del Paese, per illustrare il progetto, da lui annunciato all'ultimo momento il 20 aprile, di nazionalizzare l'industria mineraria, utilizzata per batterie e veicoli elettrici.Boric ha aggiunto che affinché la strategia funzioni è necessario avviare conversazioni con tutte le parti interessate, dai lavoratori e dalle aziende, alle comunità e ai popoli indigeni.Dopo il processo di dialogo, il presidente invierà il disegno di legge al Parlamento per creare una Società nazionale del litio e il Comitato per il litio e le saline.Il Cile è il secondo produttore mondiale di litio e ha le maggiori riserve del minerale.

