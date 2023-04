https://it.sputniknews.com/20230421/i-repubblicani-scrivono-a-biden-stop-al-sostegno-a-kiev-si-rischia-conflitto-diretto-con-la-russia-17170610.html

I membri del Partito Repubblicano hanno scritto al presidente degli Stati Uniti Joe Biden una lettera in cui lo invitano a porre fine al sostegno militare... 21.04.2023, Sputnik Italia

Così hanno espresso il loro disappunto 19 membri del GOP, il partito repubblicano degli Stati Uniti d'America, di comune accordo circa l'idea che il sostegno da parte di Washington alla volta di Kiev, alla lunga, porterà ad un peggioramento della situazione, specie per gli Stati Uniti, con il rischio elevato di una partecipazione diretta alla crisi, in una lettera:Secondo i membri del Congresso, promuovere i negoziati tra le parti in causa nella crisi ucraina è nel migliore interesse di Kiev e Washington.Nella lettera si aggiunge inoltre che diventa sempre più difficile per Washington negare le accuse di Mosca circa un coinvolgimento degli Stati Uniti nella crisi in corso, data la quantità di aiuti militari forniti a Kiev.Inoltre, sostenere l'Ucraina, un Paese "noto per il suo alto livello di corruzione", è irresponsabile in un momento in cui ciittadini statunitensi stanno soffrendo per l'inflazione e l'aumento del debito pubblico, hanno concluso i firmatari della missiva.I membri del Congresso hanno anche espresso il loro disappunto per "l'erosione delle capacità degli Stati Uniti di rispondere a possibili minacce" a causa dello stesso sostegno all'Ucraina, mentre i principali avversari degli Stati Uniti, Russia e Cina, sono solo più vicini e diventano più forti.Secondo il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, l'importo totale dell'assistenza militare degli Stati Uniti a Kiev ha raggiunto i 35,4 miliardi di dollari dall'inizio delle operazioni belliche in Ucraina, nel febbraio 2022.

