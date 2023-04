Fedeli bloccati all'interno del Monastero delle Grotte di Kiev

Il 30 marzo, una commissione per il santuario avrebbe dovuto iniziare i lavori nel monastero, ma i fedeli si sono rifiutati di far entrare i suoi rappresentanti. L'UOC ha dichiarato che la commissione non ha l'autorità per lavorare: il contratto di locazione non può essere rescisso unilateralmente e non esiste una sentenza del tribunale in merito.