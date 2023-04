https://it.sputniknews.com/20230420/wp-russia-ha-armi-in-grado-di-spegnere-i-satelliti-starlink-17167202.html

WP: Russia ha armi in grado di spegnere i satelliti Starlink

WP: Russia ha armi in grado di spegnere i satelliti Starlink

Le forze armate russe utilizzano armi in grado di interrompere il funzionamento dei satelliti americani Starlink che forniscono comunicazioni alle forze armate... 20.04.2023, Sputnik Italia

Mosca ha sperimentato per mesi i suoi sistemi di guerra elettronica Tobol nel tentativo di interrompere le trasmissioni di Starlink in Ucraina.I programmi originariamente progettati per proteggere i sistemi satellitari russi possono essere utilizzati per attaccare i satelliti stranieri utilizzati dall'Ucraina. I sistemi della società Starlink, di proprietà del miliardario americano Elon Musk, hanno iniziato a lavorare per fornire comunicazioni alle forze armate ucraine nel marzo 2022.All'inizio di aprile 2023, il vice portavoce del Pentagono Sabrina Singh ha dichiarato durante un briefing che le autorità degli Stati Uniti e Starlink continuano a discutere i termini per la fornitura di servizi di comunicazioni satellitari per l'Ucraina.

