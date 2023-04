https://it.sputniknews.com/20230420/sfidare-legemonia-degli-usa-la-visita-di-lavrov-conferma-gli-stretti-legami-tra-cuba-e-russia-17168466.html

Sfidare l'egemonia degli USA: la visita di Lavrov conferma gli stretti legami tra Cuba e Russia

Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov è arrivato a Cuba il 19 aprile. Questa visita sarà l'ultima tappa del suo tour in America Latina, che comprendeva... 20.04.2023, Sputnik Italia

Il programma della visita del ministro degli Esteri Lavrov, volto a rafforzare la cooperazione basata sul sostegno reciproco, la solidarietà e la comprensione degli interessi nazionali, prevede l'incontro con l'omologo cubano Bruno Rodríguez Parrilla e la deposizione di una corona al monumento all'Eroe Nazionale José Martí all'Avana, il 20 aprile.L'analista del Centro Regionale di Studi Internazionali (CREI) Manuel Espinoza, in un’intervista a Sputnik, ha espresso l'opinione che il viaggio di Lavrov a Cuba apra una vasta gamma di nuove opportunità. A suo avviso, questa visita porterà molti dividendi per "l'alleanza dei nostri Paesi del blocco antiegemonico, [un'alleanza] già conclamata nei momenti più difficili, poiché la Russia ci offre un rafforzamento dell'indipendenza e della sovranità economica e politica a livello internazionale”."La Russia non solo sfida l'ordine mondiale unipolare: simboleggia anche il rispetto per il diritto internazionale e la pace, nonché la cooperazione in settori come la tecnologia, la finanza, gli affari militari e la cultura", ha affermato.Alleati storiciLa visita del capo della diplomazia russa coincide con i festeggiamenti nella più grande delle Antille nel 62° anniversario della prima sconfitta statunitense nella regione: la vittoria a Playa Giron, nella Baia dei Porci, nell'invasione dei mercenari organizzata dal Central Intelligence Agency (CIA) e Washington.Notando il simbolismo della data, Mario Antonio Padilla Torres, segretario accademico del Centro per gli studi di politica internazionale (CIPI) ed esperto dei paesi dell'ex blocco socialista in Europa, ha affermato a Sputnik che i legami tra L'Avana e Mosca sono iniziati intorno al 1925.“Da quel momento c’era un collegamento diretto con l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche [URSS]. E dopo il 1° gennaio 1959, con la vittoria dell'Esercito ribelle sul dittatore Fulgencio Batista, i legami si rafforzarono in termini economici, militari e politici. Abbiamo anche aderito al Consiglio di mutua assistenza economica insieme ad altri paesi socialisti", ha ricordato.Ripresa dei rapporti Mosca-L’AvanaDopo il crollo dell'URSS, l'isola ha mantenuto i suoi legami con la Russia, in particolare con l'ascesa di Vladimir Putin alla presidenza e la difesa di "una politica estera più attiva, con una maggiore partecipazione al commercio e alla cooperazione internazionale e più pragmatica, mediante la diversificazione dei suoi legami strategici", ha affermato Padilla Torres.Secondo l'esperto, i legami di Mosca con alcuni Paesi dell'America Latina, tra cui Cuba, che si sono intensificati dal 2008, sono una risposta alla presenza di interessi comuni e al contesto storico che ha favorito il riavvicinamento del Cremlino nella ricerca di alleati per formare un nuovo ordine mondiale.Attualmente, la Russia è uno dei dieci maggiori partner commerciali di Cuba. Entrambe le parti descrivono i loro rapporti come strategici, incentrati sui tradizionali legami di amicizia e sul dialogo politico che promuove la cooperazione in tutti i settori e il vantaggio reciproco. L'Avana classifica questi legami come importanti nel suo Piano di sviluppo socio-economico 2030, anche in settori importanti per le aziende russe come l'energia e l'industria.Cuba condanna le sanzioni unilaterali applicate dall'Occidente contro Mosca e la russofobia evidenziata dai media egemonici dopo l’inizio dell'operazione militare speciale in Ucraina.

