https://it.sputniknews.com/20230420/polonia-propone-allue-di-estendere-il-divieto-di-importazione-di-prodotti-alimentari-dallucraina-17167094.html

Polonia propone all'UE di estendere il divieto di importazione di prodotti alimentari dall'Ucraina

Polonia propone all'UE di estendere il divieto di importazione di prodotti alimentari dall'Ucraina

Le autorità polacche hanno proposto di vietare l'importazione non solo di grano, ma anche di altri prodotti dall'Ucraina, ha riferito la stazione radio FM RMF... 20.04.2023, Sputnik Italia

2023-04-20T10:53+0200

2023-04-20T10:53+0200

2023-04-20T10:53+0200

ue

economia

ucraina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/10/9908851_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7bf4c5add8cd4fb4ba7490491f2cc653.jpg

"La Polonia vuole inserire in questo elenco frutti di bosco, uova, pollame, zucchero e miele", afferma l’emittente.Quattro stati europei - Polonia, Ungheria, Slovacchia e Bulgaria - hanno introdotto un divieto temporaneo sull'importazione di grano ucraino e altri prodotti di origine vegetale e animale dal 22 aprile. Si tratta di merci che entrano nel mercato comune senza dazi.Come hanno notato le fonti di RMF FM, ogni paese ha le loro richieste specifiche. Ad esempio, la Bulgaria vuole aggiungere farina e burro all'elenco, mentre l'Ungheria vuole aggiungere pollame, miele e farina.La questione sarà discussa la prossima settimana dai ministri dell'Agricoltura dell'UE, e le fonti affermano che “se non ci sarà un rapido accordo, non sono escluse trattative ad un livello politico più alto”.In precedenza, in una lettera alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, i primi ministri dei paesi citati hanno indicato che a causa di un aumento significativo delle forniture dall'Ucraina, "c'è stato un aumento senza precedenti delle importazioni" di cereali, semi oleosi, pollame, zucchero, succo di mela, frutti di bosco, miele, farina e pasta.

ucraina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

ue, economia, ucraina