Paesi Bassi e Danimarca consegneranno i carri armati Leopard 2A4 all'Ucraina nel 2024

I Paesi Bassi e la Danimarca invieranno 14 carri armati Leopard 2 in Ucraina nel 2024, ha dichiarato il ministero della Difesa olandese in una nota. 20.04.2023, Sputnik Italia

Il costo dei veicoli militari è stimato in circa 165 milioni di euro. Nel febbraio 2023, è stato annunciato che i Paesi Bassi, insieme a Germania e Danimarca, avrebbero inviato in Ucraina circa 100 carri armati Leopard 1 e munizioni.Il Kiel Institute for the World Economy ha stimato l'assistenza militare olandese all'Ucraina in 2,4 miliardi di euro e quella danese in 800 milioni di euro.Così, nel 2022, i Paesi Bassi hanno inviato veicoli corazzati di fanteria a Kiev, 200 sistemi missilistici antiaerei Stinger, tremila elmetti e duemila giubbotti antiproiettile, 100 fucili di precisione con munizioni, 400 lanciagranate e due barche per i sub. Alla fine di gennaio, i Paesi Bassi hanno annunciato l'intenzione di fornire a Kiev due lanciatori di sistemi missilistici antiaerei Patriot.Mosca ha ripetutamente avvertito i paesi occidentali che la fornitura di armi a Kiev non cambia nulla e solo prolunga il confronto. Come ha sottolineato il ministro degli Esteri Sergey Lavrov, gli Stati Uniti e la NATO sono direttamente coinvolti nel conflitto in Ucraina non solo fornendo armi, ma anche addestrando il personale militare.

