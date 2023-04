https://it.sputniknews.com/20230420/nato-conferma-la-visita-di-stoltenberg-in-ucraina-17167297.html

NATO conferma la visita di Stoltenberg in Ucraina

Il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg si trova in visita a sorpresa in Ucraina, i dettagli saranno presto resi noti, ha affermato a Sputnik un... 20.04.2023, Sputnik Italia

Questa mattina, i media ucraini hanno riferito che il segretario generale dell’alleanza è arrivato a Kiev."Il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg è in Ucraina. Pubblicheremo ulteriori informazioni prossimamente", ha affermato il portavoce.Questa è la prima visita del segretario generale della NATO in Ucraina dall'inizio dell'operazione speciale russa nel febbraio 2022.Stoltenberg ha ripetutamente affermato che l'alleanza non è parte del conflitto in Ucraina, nonostante il fatto che gli stati membri del blocco forniscano alle truppe ucraine armi e munizioni per decine di miliardi di dollari e addestrino decine di migliaia di soldati ucraini.Venerdì, il segretario generale della NATO parteciperà a una riunione del Gruppo di contatto sull'Ucraina, che si terrà presso la base aerea statunitense di Ramstein in Germania. L'incontro sarà presieduto dal Segretario alla Difesa americano Lloyd Austin e dal capo del Joint Chiefs of Staff degli Stati Uniti, il generale Mark Milley.

