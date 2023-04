https://it.sputniknews.com/20230420/ft-lue-ritiene-che-non-ci-saranno-piu-nuove-sanzioni-contro-la-russia-17167001.html

FT: l'UE ritiene che non ci saranno più nuove sanzioni contro la Russia

FT: l'UE ritiene che non ci saranno più nuove sanzioni contro la Russia

L'Unione Europea ritiene che non ci saranno nuove sanzioni contro la Federazione Russa, poiché se verranno introdotte nuove restrizioni, ciò comporterà... 20.04.2023, Sputnik Italia

2023-04-20T10:05+0200

2023-04-20T10:05+0200

2023-04-20T10:05+0200

ue

russia

politica

economia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/379/04/3790436_0:271:3757:2384_1920x0_80_0_0_d869c2631428f30a5184648cd7d2d0ef.jpg

"Se imponiamo più sanzioni, ci saranno più eccezioni che misure", ha affermato una delle fonti, che ha anche sottolineato che le nuove sanzioni non saranno adottate.La maggior parte dei funzionari europei ritiene che senza quei settori dell'economia russa che non sono soggetti a misure restrittive, uno o più paesi membri dell'UE non potranno esistere, scrive il Financial Times. Il giornale osserva che le nuove sanzioni contro la Russia probabilmente amplieranno solo l'elenco delle persone e rafforzeranno le restrizioni esistenti.A marzo, il capo della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in una conferenza stampa del vertice UE, ha affermato che l'11° pacchetto di sanzioni Ue contro la Russia sarebbe finalizzato a contrastare l'elusione delle misure restrittive già introdotte nei confronti di Mosca.

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

ue, russia, politica, economia