Esercito russo colpisce quartier generale congiunto del gruppo Bakhmut delle forze ucraine nella DPR

L'esercito russo ha colpito il quartier generale congiunto del gruppo dell'esercito ucraino "Bakhmut", ha riferito il ministero della Difesa. 20.04.2023, Sputnik Italia

la situazione in ucraina

russia

ucraina

difesa

"Nell'area della località di Konstantinovka, è stato colpito il quartier generale congiunto del gruppo Bakhmut delle forze armate dell'Ucraina", ha dichiarato in un bollettino quotidiano il ministero della Difesa russo.Il dicastero ha precisato che nelle aree degli insediamenti di Terny e Tonenkoye (DPR), "sono stati colpiti tre posti di comando e osservazione dei battaglioni della 25a brigata aviotrasportata delle forze armate dell'Ucraina e della 116a brigata di difesa territoriale".In generale, nelle ultime 24 ore, l'esercito russo ha colpito 86 unità di artiglieria ucraine in postazioni di tiro, personale militare e attrezzature in 127 distretti.

