Berliner Kurier: Germania non fa entrare nell'UE il mercenario britannico che ha combattuto per Kiev

La Germania ha limitato l'ingresso nell'Unione Europea, e quindi in Ucraina, al mercenario britannico Aiden Aslin, che ha combattuto dalla parte di Kiev

la situazione in ucraina

germania

gran bretagna

Aslin è stato fatto prigioniero a Mariupol e condannato a morte a Donetsk nel giugno dello scorso anno con l'accusa di aver partecipato all'aggressione armata dell'Ucraina volta a prendere il potere nella DPR. Secondo i resoconti dei media britannici, è tornato in patria come parte di uno scambio di prigionieri nel settembre dello scorso anno. Secondo il Berliner Kurier, Aslin ha tentato senza successo di tornare in Ucraina da ottobre."Ma Aslin non può entrare nell'Unione Europea perché le autorità tedesche gli hanno imposto un divieto di ingresso", scrive il quotidiano che ha parlato con il mercenario.Poiché i voli per l'Ucraina sono sospesi, a ottobre il britannico ha cercato di arrivarci via terra, attraverso la Polonia. Tuttavia, Aslin è stato arrestato al posto di frontiera polacco e rimpatriato in Gran Bretagna, adducendo come motivo un divieto di ingresso tedesco imposto dall'UE, secondo Berliner Kurier."Una settimana dopo, ha cercato di entrare attraverso la Moldavia, che non è ancora membro dell'UE. Ma anche lì è stato espulso a causa del timbro polacco", scrive il giornale.Aslin ha dichiarato di non essere al corrente delle ragioni del divieto di ingresso nell'UE ed è in attesa di chiarimenti dalle autorità tedesche. L'ex mercenario afferma che il suo luogo di residenza permanente è Nikolaev, in Ucraina, dove la sua ragazza lo sta aspettando."È infastidito dal fatto che proprio la Germania ora gli impedisce di tornare a casa. La detenzione in attesa di espulsione causata da un divieto di viaggio lo ha colpito molto", scrive il giornale.Nel novembre 2022, il quotidiano Daily Mail ha riferito che il mercenario britannico Aiden Aslin, che ha combattuto dalla parte di Kiev, è stato preso prigioniero a Mariupol ed è tornato in patria in autunno a seguito di uno scambio, intende tornare in Ucraina, dove gestirà il suo canale YouTube, mentre prendere le armi non pianifica le mani.

