Vucic ribadisce che non sostiene le sanzioni occidentali contro la Russia

Vucic ribadisce che non sostiene le sanzioni occidentali contro la Russia

La leadership serba non sostiene le sanzioni occidentali contro la Russia a causa della sua posizione di neutralità militare, ha affermato il presidente serbo... 19.04.2023, Sputnik Italia

Il ministro degli Esteri svedese Tobias Billström è arrivato mercoledì a Belgrado, dove ha tenuto un incontro a porte chiuse con il capo di stato serbo."Il signor Billström ha insistito in particolare affinché la Serbia imponesse sanzioni alla Federazione Russa, io, comprendendo la posizione della Svezia, ho detto che qualcuno dovrebbe capire anche noi. Ci sforziamo di rimanere neutrali dal punto di vista militare. È questo blocco (NATO nel 1999 - ndr.) ha attaccato il nostro Paese. Per quanto riguarda il percorso europeo della Serbia, siamo sempre stati grati alla Svezia per il suo sostegno", ha detto Vucic in un briefing congiunto dopo l'incontro.La Serbia aderisce alla neutralità militare in base a una risoluzione parlamentare del 2007, pur essendo membro del programma della NATO “Partenariato per la pace”.

