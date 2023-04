https://it.sputniknews.com/20230419/pechino-se-il-g7-vuole-combattere-legemonia-dovrebbe-ripensare-le-proprie-azioni-17164891.html

Pechino: se il G7 vuole combattere l'egemonia, dovrebbe ripensare le proprie azioni

Pechino: se il G7 vuole combattere l'egemonia, dovrebbe ripensare le proprie azioni

Se i paesi del G7 vogliono davvero combattere l'egemonia e la coercizione, devono ripensare le loro azioni, ha affermato mercoledì il portavoce del ministero

In precedenza, i ministri degli Esteri del G7 avevano diffuso un comunicato congiunto in cui invitavano la Cina ad avviare immediatamente un dialogo con gli Stati Uniti per ridurre i rischi strategici. I paesi del G7 sono preoccupati per la "continua e accelerata espansione del suo arsenale nucleare da parte della Cina e per lo sviluppo di sistemi di consegna sempre più avanzati" senza la dovuta trasparenza, secondo il comunicato. I ministri degli Esteri del G7 hanno anche sottolineato l'importanza della “pace e stabilità” nello Stretto di Taiwan.Wang Wenbin, commentando la dichiarazione, ha sottolineato che “esiste un solo ordine al mondo, vale a dire l'ordine basato sul diritto internazionale”, le regole delle relazioni internazionali, che si basano sulla Carta delle Nazioni Unite."Se i paesi del G7 vogliono davvero combattere l'egemonia e la coercizione, devono ripensare le loro azioni, opporsi risolutamente alla ripetizione dell'invasione dell'Afghanistan, dell'Iraq, della Siria. Opporsi alle giurisdizioni extraterritoriali e alle sanzioni unilaterali", ha affermato.

