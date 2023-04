https://it.sputniknews.com/20230419/onu-annuncia-la-ripresa-delle-ispezioni-di-navi-nellambito-dellaccordo-sul-grano-17164784.html

ONU annuncia la ripresa delle ispezioni di navi nell'ambito dell'"accordo sul grano"

ONU annuncia la ripresa delle ispezioni di navi nell'ambito dell'"accordo sul grano"

Le ispezioni delle navi nell'ambito dell'"accordo sul grano" sono riprese dopo due giorni di negoziati, ha affermato a Sputnik Ismini Palla, portavoce del... 19.04.2023

"Il Centro di coordinamento congiunto ha ripreso oggi le ispezioni delle navi dopo due giorni di trattative", ha detto Palla."Le delegazioni della Federazione Russa e dell'Ucraina hanno concordato, dopo discussioni mediate dalle Nazioni Unite e dalla Turchia, che le nuove navi prenderanno parte all'iniziativa", ha detto Palla.Ha aggiunto che le squadre di ispettori hanno già iniziato a lavorare.Stephane Dujarric, portavoce del Segretario generale delle Nazioni Unite, ha affermato in precedenza che le ispezioni non sono state effettuate lunedì e martedì "per mancanza di accordo".L'accordo sul grano, firmato il 22 luglio 2022 da rappresentanti di Russia, Turchia, Ucraina e Nazioni Unite, prevede l'esportazione di grano, cibo e fertilizzanti ucraini attraverso il Mar Nero da tre porti, tra cui Odessa. Il coordinamento del traffico navale è gestito dal Centro di coordinamento congiunto a Istanbul. Dal 18 marzo 2023, la Russia ha esteso l'accordo per 60 giorni - fino al 18 maggio, l'Ucraina insiste l'accordo dovrebbe essere prorogato per 120 giorni.

