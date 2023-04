https://it.sputniknews.com/20230419/mosca-gli-usa-rilascino-i-visti-ai-giornalisti-russi--17164493.html

Mosca: gli USA rilascino i visti ai giornalisti russi

Gli Stati Uniti sono tenuti a rilasciare visti ai giornalisti russi per coprire la partecipazione del ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ai lavori del... 19.04.2023, Sputnik Italia

"E dove sono i visti americani che sono obbligati a rilasciare? Sono davvero obbligati, perché i giornalisti non vanno a coprire la vita americana, non le elezioni americane, alle quali hanno anche il diritto, non appena l'America dichiarerà il suo impegno per la libertà di parola. Vanno all'ONU, e la Russia presiede e si forma una delegazione lì, fanno parte di questa delegazione", ha detto la portavoce del ministero degli Esteri.

russia, usa, politica