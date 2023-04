https://it.sputniknews.com/20230419/germania-ha-consegnato-allucraina-il-secondo-sistema-di-difesa-aerea-iris-t-17165708.html

Germania ha consegnato all'Ucraina il secondo sistema di difesa aerea IRIS-T

Il secondo dei quattro sistemi di difesa aerea IRIS-T promessi a Kiev è arrivato in Ucraina, riferisce Spiegel, citando le sue fonti nei dipartimenti... 19.04.2023, Sputnik Italia

"La Germania ha consegnato all'Ucraina il secondo dei quattro sistemi di difesa aerea Iris-T SLM promessi", scrive il giornale.Secondo Spiegel, il sistema di difesa aerea e 16 pezzi di munizioni sono arrivati ​​​​in Ucraina nei giorni scorsi, presumibilmente il 16 aprile. Non è chiaro quando verranno consegnati i restanti due sistemi in quanto devono ancora essere prodotti.All'inizio di marzo, secondo il ministero della Difesa ucraino, l'aeronautica tedesca ha iniziato l'addestramento tattico dell'esercito ucraino per lavorare sul sistema di difesa aerea IRIS-T.In precedenza, il Wall Street Journal, citando documenti segreti del Pentagono trapelati, ha affermato che l'Ucraina potrebbe perdere i missili per i sistemi missilistici antiaerei Buk entro il 13 aprile, ed entro il 3 maggio i missili potrebbero esaurirsi per i sistemi S-300, a causa della quale circa 40 oggetti critici rimarranno senza copertura per i sistemi di difesa aerea, secondo il giornale americano.

