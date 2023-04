https://it.sputniknews.com/20230419/erdogan-annuncia-presenza-di-putin-alla-cerimonia-di-consegna-del-carburante-alla-centrale-di-17164674.html

Erdogan annuncia presenza di Putin alla cerimonia di consegna del carburante alla centrale di Akkuyu

Il presidente russo Vladimir Putin parteciperà alla cerimonia di consegna del combustibile nucleare alla centrale nucleare di Akkuyu il 27 aprile tramite...

"Il 27 aprile si terrà una cerimonia per la consegna del combustibile nucleare alla centrale nucleare di Akkuyu. Dopo la consegna del combustibile, questo sito riceverà lo status di impianto nucleare. Alla cerimonia parteciperà anche il presidente russo Vladimir Putin tramite collegamento video", ha annunciato Erdogan.Il presidente turco ha ricordato che con la messa in funzione di tutti e quattro i reattori, Akkuyu sarà in grado di fornire il 10% del fabbisogno elettrico totale del Paese. "In primo luogo, metteremo in servizio il primo reattore. Poi, con un certo intervallo, metteremo in servizio i restanti reattori uno alla volta", ha detto. Il leader turco ha anche osservato che grazie alla messa in servizio della centrale nucleare di Akkuyu, la Turchia potrà ridurre il volume delle importazioni di gas naturale, utilizzato per generare elettricità, e vendere il gas prodotto nel Mar Nero. Pertanto, Akkuyu, secondo Erdogan, consentirà all'economia del Paese di ricevere altri 6,5 miliardi di dollari.Per quanto riguarda i piani per costruire una seconda centrale nucleare nella repubblica, Erdogan ha affermato che "si sono svolti negoziati con la RPC e la Corea del Sud", ulteriori passi saranno compiuti man mano che gli accordi saranno preparati. Allo stesso tempo, ha osservato che grazie alla costruzione della centrale nucleare di Akkuyu da parte della Russia, la Turchia ha ricevuto un gran numero di propri specialisti."Questa centrale nucleare ha cresciuto centinaia di nostri giovani. E dove è successo? In Russia. E ora queste persone stanno lavorando. Ora possono dire che vengano la Cina, la Corea, ma loro stessi possono costruire una centrale nucleare. Possono anche decidere, ad esempio, di creare una joint venture per la costruzione di un impianto. Questo ridurrà il costo del progetto", ha detto Erdogan.

