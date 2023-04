https://it.sputniknews.com/20230419/cremlino-commenta-i-piani-di-seoul-di-inviare-armi-in-ucraina-17165213.html

Cremlino commenta i piani di Seoul di inviare armi in Ucraina

Si cercherà di coinvolgere sempre più paesi nel conflitto in Ucraina, ha affermato il portavoce del presidente russo Dmitry Peskov. 19.04.2023, Sputnik Italia

"Naturalmente, si cercherà di coinvolgere sempre più paesi direttamente in questo conflitto", ha detto Peskov ai giornalisti, commentando la dichiarazione del presidente sudcoreano Yoon Seok-yeol sulla possibile assistenza militare all'Ucraina."Non c'è nulla di fondamentalmente nuovo in questo, in termini di sanzioni e così via. Sfortunatamente, Seoul ha assunto una posizione piuttosto ostile in tutta questa storia. Questa è una continuazione... Naturalmente, l'inizio delle forniture di armi significherà indirettamente un certo stadio di coinvolgimento in questo conflitto", ha detto Peskov ai giornalisti.Peskov ha parlato della situazione nel Nagorno-Karabakh."Siamo pronti ad accogliere qualsiasi passo delle parti che possa portare a un disinnesco della tensione e che contribuirà a ulteriori progressi verso l'attuazione degli accordi trilaterali russo-azerbaigiano-armeni", ha detto Peskov, rispondendo alla domanda se Mosca avrebbe partecipare in qualche modo alla risoluzione del conflitto tra Armenia e Azerbaigian. "Questi accordi tripartiti sono l'unica base possibile e realistica per un accordo ora, quindi consideriamo i progressi verso l'attuazione di tutte le disposizioni incontrastati e necessari per tutti", ha affermato.

