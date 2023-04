https://it.sputniknews.com/20230419/al-via-laccettazione-delle-domande-per-il-premio-internazionale-per-la-pace-tolstoj-17165820.html

Al via l'accettazione delle domande per il Premio Internazionale per la Pace "Tolstoj"

Il premio, che verrà assegnato per la prima volta quest'anno, è stato nominato in onore del celebre scrittore umanista russo Lev Tolstoj. 19.04.2023, Sputnik Italia

'11 aprile scorso il Consiglio della fondazione del premio internazionale per la pace "Lev Tolstoj" ha deciso di accettare dal 12 aprile al 12 giugno le domande per le candidature per questa onorifecenza, che verrà assegnata per la prima volta quest'anno. Possono ambire al conferimento del premio persone fisiche e gruppi di iniziativa, fondazioni pubbliche nazionali e internazionali, organizzazioni e movimenti; centri scientifici e di ricerca, istituzioni educative. I vincitori riceveranno un attestato, una medaglia d'oro con l'immagine di Lev Tolstoj e un premio in denaro. I vincitori del premio saranno determinati da un'autorevole giuria internazionale, che comprendeva personaggi pubblici e politici e scrittori, rappresentanti della cultura, della scienza e degli ambienti economici della Russia e di Paesi stranieri in Europa, Asia, Africa, che hanno un'ampia fama internazionale e ottenuto risultati nel rafforzare interazione tra paesi e popoli e America Latina. Le candidature vengono inviate alla Fondazione del premio internazionale per la pace "Lev Tolstoj" al seguente indirizzo: Mosca, Cap 121069 e numero di casella postale 38. I documenti redatti in russo e inglese sono accettati a titolo oneroso. Il Fondo valuta i documenti per la loro conformità ai requisiti e li sottopone alla giuria.

