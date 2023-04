https://it.sputniknews.com/20230419/aksenov-adesione-della-crimea-allimpero-russo-porto-la-pace-17164570.html

Aksenov: adesione della Crimea all'Impero Russo portò la pace

L'adesione della Crimea all'Impero Russo 240 anni fa portò pace, prosperità e sicurezza nella regione, ha scritto il capo della repubblica Sergey Aksenov sul... 19.04.2023, Sputnik Italia

"Oggi celebriamo una data memorabile tutta russa: il Giorno dell'adozione della Crimea, Taman e Kuban nell'Impero russo. Essendo diventata parte del grande stato, l'antica Taurida fiorì. La Russia portò pace, sicurezza e sviluppo alla terra della Crimea ", ha scritto Aksenov.Ha aggiunto che ancora oggi, 240 anni dopo la firma del manifesto storico di Caterina II, i crimeani ammirano ancora e ancora il genio dell'imperatrice, che prevedeva il futuro con centinaia di anni di anticipo, il coraggio e il talento statale dei suoi soci."Oggi è impossibile non ricordare come nel 1991 la Crimea, insieme ad altre terre russe, insieme a milioni di russi, fu espulsa dallo spazio dell'universo russo in uno stato di torpore ubriaco. Ma siamo tornati a casa. E i nostri fratelli sono tornati a casa dopo di noi, tornati in Russia, nelle sue terre ancestrali, sperperate da traditori e ladri", ha scritto Aksenov.Il 19 aprile 1783, l'imperatrice Caterina II firmò il più alto manifesto "sull'accettazione della penisola di Crimea, dell'isola di Taman e dell'intero lato Kuban sotto lo stato russo". Pertanto, la penisola di Crimea e il territorio del moderno territorio di Krasnodar divennero parte dello stato russo. In Russia, questo giorno è dichiarato una data memorabile.

