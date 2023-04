Un partito di governo in Romania proporrà il divieto dell'import di grano dall'Ucraina

https://it.sputniknews.com/20230418/un-partito-di-governo-in-romania-proporra-il-divieto-dellimport-di-grano-dallucraina-17163087.html

Circa 7.000 agricoltori hanno partecipato a manifestazioni in 18 contee rumene all'inizio di aprile, bloccando le autostrade nazionali con trattori per diverse ore per attirare l'attenzione delle autorità sulle loro richieste. Gli agricoltori sono insoddisfatti del fatto che il grano ucraino inviato per l'esportazione rimanga in Romania e abbassi i prezzi sul mercato.Il Partito socialdemocratico chiederà alla coalizione di governo di prendere una decisione politica che ordini al governo rumeno di emanare urgentemente un regolamento per sospendere temporaneamente l'importazione di prodotti agroalimentari dall'Ucraina, come è avvenuto in altri stati che hanno un confine comune con questo paese.I socialdemocratici sperano che ciò protegga gli agricoltori rumeni. Il PSD sostiene che i paesi dell'Europa orientale, che hanno sofferto delle esportazioni dall'Ucraina, intrattengano negoziati congiunti con i rappresentanti della Commissione europea e della parte ucraina in modo che le misure di sostegno destinate all'agricoltura ucraina non incidano sugli interessi degli agricoltori nei paesi vicini.Polonia e Ungheria, tra le proteste degli agricoltori locali, hanno annunciato alla fine della scorsa settimana la sospensione delle importazioni di prodotti agricoli ucraini che entrano nel mercato europeo senza dazi. Lunedì la Slovacchia ha annunciato la sospensione dell'importazione di grano e altri singoli prodotti dall'Ucraina, e in precedenza si è saputo che anche la Bulgaria sta valutando la possibilità di introdurre un divieto temporaneo all'importazione di grano ucraino.

