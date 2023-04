https://it.sputniknews.com/20230418/shoigu-interazione-tra-russia-e-cina-riduce-la-tensione-nel-mondo-17162557.html

Shoigu: interazione tra Russia e Cina riduce la tensione nel mondo

Shoigu: interazione tra Russia e Cina riduce la tensione nel mondo

L'interazione tra Russia e Cina ha un effetto stabilizzante sulla situazione nel mondo e aiuta a ridurre le tensioni, ha detto martedì il ministro della Difesa... 18.04.2023, Sputnik Italia

2023-04-18T11:27+0200

2023-04-18T11:27+0200

2023-04-18T11:27+0200

russia

cina

politica

difesa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/874/23/8742381_0:83:2935:1734_1920x0_80_0_0_7d2504227b28f133d45075edd2559b5c.jpg

"Il coordinamento dei nostri sforzi nell'arena internazionale ha un effetto stabilizzante sulla situazione nel mondo, aiuta a ridurre il potenziale di conflitto. È importante che i nostri paesi valutino allo stesso modo l'essenza della trasformazione in corso del panorama geopolitico globale", ha detto il capo del dipartimento militare russo.Shoigu ha anche sottolineato che la Russia e la Cina stanno coordinando le loro azioni nella preparazione di pattugliamenti marittimi e aerei congiunti, esercitazioni militari sia su base bilaterale che in formati multilaterali - nel quadro dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (SCO) e "SMOA Plus" (un meccanismo per l'interazione tra i ministeri della Difesa di dieci paesi dell'ASEAN e nove partner del dialogo, tra cui Russia, Cina e Stati Uniti)."Sono convinto che l'incontro di oggi servirà a rafforzare ulteriormente il partenariato strategico russo-cinese nella sfera della difesa e consentirà di discutere con franchezza temi di attualità della sicurezza globale e regionale", ha sottolineato il ministro della Difesa russo.

russia

cina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

russia, cina, politica, difesa