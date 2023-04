https://it.sputniknews.com/20230418/parlamento-europeo-approva-la-proposta-per-fornire-a-moldavia-unassistenza-di-145-milioni-di-euro-17163283.html

Parlamento europeo approva la proposta per fornire a Moldavia un'assistenza di 145 milioni di euro

2023-04-18T16:23+0200

Alla fine di gennaio, la Commissione europea ha preso la decisione di stanziare un'assistenza macrofinanziaria alla Moldavia per un importo di 145 milioni di euro, questa decisione deve essere approvata dal Parlamento europeo.Il politico ha espresso fiducia che altre commissioni del Parlamento europeo non modificheranno la proposta.Dei 145 milioni di euro proposti, 45 milioni di euro sono a fondo perduto, altri 100 milioni sono prestiti a condizioni agevolate. Il nuovo sostegno finanziario dipenderà dallo sviluppo del programma della repubblica con il Fondo monetario internazionale e dal rispetto di alcune richieste concordate tra la Moldavia e l'UE. Queste condizioni riguarderanno settori chiave come il rafforzamento della governance economica in Moldova, la lotta alla corruzione, il rafforzamento dello stato di diritto e la sicurezza energetica. Si prevede che il denaro arriverà in Moldavia in due tranche: la prima nel 3° trimestre e la seconda nel 4° trimestre di quest'anno.

