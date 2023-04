https://it.sputniknews.com/20230418/militari-iraniani-intendono-presentare-nuovi-tipi-di-armi-17163575.html

Militari iraniani intendono presentare nuovi tipi di armi

Militari iraniani intendono presentare nuovi tipi di armi

L'esercito iraniano presenterà presto nuovi tipi di armi per le forze di terra, ha affermato durante la parata in onore della Festa dell'Esercito Repubblicano... 18.04.2023, Sputnik Italia

iran

difesa

La parata si tiene ogni anno il 18 aprile dalla rivoluzione islamica in Iran nel 1979. “Le forze di terra, grazie alle profonde trasformazioni avvenute negli ultimi anni nella loro struttura, sono diventate forze mobili e sono state dotate di armi moderne. In un futuro molto prossimo, nuovi elementi della forza militare nel territorio iraniano saranno presentati dall'esercito, ciò sarà riferito alla nazione in modo tempestivo", cita le parole di Heydari l'agenzia Tasnim.

