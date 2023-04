https://it.sputniknews.com/20230418/macron-vuole-proporre-a-cina-un-piano-che-potrebbe-portare-a-negoziati-tra-russia-e-ucraina---media-17162453.html

Macron vuole proporre a Cina un piano che potrebbe portare a negoziati tra Russia e Ucraina - media

Il presidente francese Emmanuel Macron vuole rivolgersi alla Cina con un piano che ritiene possa portare a colloqui tra Russia e Ucraina, ha riferito... 18.04.2023, Sputnik Italia

Macron sta cercando di invertire la tendenza delle deludenti mosse diplomatiche rivolgendosi alla Cina con un piano che, a suo avviso, potrebbe portare a colloqui tra Russia e Ucraina.L’agenzia osserva che Macron ha incaricato il suo consigliere diplomatico Emmanuel Bonne di lavorare con il capo dell'ufficio della commissione per gli affari esteri del Comitato centrale del Partito comunista cinese, Wang Yi, per creare una base per i negoziati.Secondo l'agenzia, un funzionario dell'ufficio del presidente francese ha confermato che Bonne intende parlare con il suo omologo cinese, ma non ha fornito dettagli su un futuro incontro. Il ministero degli Esteri cinese, a sua volta, ha osservato di non essere a conoscenza della fonte delle informazioni, il che ha reso difficile verificarne l'autenticità.

