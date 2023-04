https://it.sputniknews.com/20230418/kiev-critica-lula-e-lo-invita-a-visitare-lucraina-non-capisce-la-realta-del-conflitto-17163789.html

Kiev critica Lula e lo invita a visitare l'Ucraina: "non capisce la realtà del conflitto"

Kiev ha invitato il presidente brasiliano a due giorni dalle sue dichiarazioni negli Emirati Arabi sul conflitto nel Paese e dopo la visita del ministro degli... 18.04.2023, Sputnik Italia

Kiev ha invitato il presidente del Brasile Luiz Inácio Lula da Silva a recarsi in Ucraina affinché questi "comprenda" la realtà del conflitto. Il portavoce della diplomazia ucraino, Oleg Nikolenko, ha criticato il presidente brasiliano per aver messo "la vittima e il carnefice sullo stesso piano" e per aver criticato gli alleati di Kiev, che stanno aiutando il Paese a "proteggersi da una aggressione omicida", riporta l'emittente brasiliana O Globo.Durante un'intervista di domenica ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, Lula ha affermato che "il presidente [Vladimir] Putin non prende iniziative di pace. [Vladimir] Zelensky non prende iniziative di pace. L'Europa e gli Stati Uniti finiscono per contribuire alla continuazione di questa guerra".Quest'affermazione è stata criticata da Washington e dal blocco europeo. Il portavoce per la SIcurezza Nazionale della Casa Bianca, John Kirby, ha detto che il Brasile "sta ripetendo come un pappagallo la propaganda di Russia e Cina, senza analizzare i fatti", secondo quanto riportato.Nel frattempo, il ministro degli Esteri brasiliano, Mauro Vieira, ha smentito le critiche degli USA contro la politica estera del Brasile.Ieri, Vieira e Lula hanno accolto il ministro degli Affari Esteri russo, Sergey Lavrov, per promuovere una mediazione internazionale davanti al conflitto.Lavrov ha anche consegnato a Vieira e al presidente Lula l'invito del capo di Stato russo Vladimir Putin a visitare la Russia.

