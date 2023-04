https://it.sputniknews.com/20230418/in-svezia-bandiere-del-partito-dei-lavoratori-del-kurdistan-appese-davanti-agli-uffici-governativi-17162785.html

In Svezia bandiere del Partito dei Lavoratori del Kurdistan appese davanti agli uffici governativi

In Svezia bandiere del Partito dei Lavoratori del Kurdistan appese davanti agli uffici governativi

La Svezia, che attende l'approvazione di Ankara nell'ambito del processo di adesione alla NATO, ha commesso una provocazione contro la Turchia: nella città di... 18.04.2023, Sputnik Italia

2023-04-18T12:17+0200

2023-04-18T12:17+0200

2023-04-18T12:17+0200

svezia

turchia

nato

politica

difesa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/503/19/5031920_0:270:5184:3186_1920x0_80_0_0_4efd230c879ffeb8f5064a1b5c3681e3.jpg

Il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg ha dichiarato dopo la cerimonia di adesione della Finlandia che anche la Svezia ha soddisfatto tutte le condizioni per aderire all’alleanza. A sua volta, il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu ha affermato che la lotta al terrorismo è una condizione importante per l'approvazione da parte di Ankara dell'adesione della Svezia alla NATO."La Svezia, che non nasconde il suo sostegno a un'organizzazione terroristica, è tornata all'ordine del giorno. Le bandiere del PKK sono state sventolate davanti alle istituzioni statali a Göteborg... La Svezia non ha smesso né di sostenere il terrorismo né di combattere l'islamofobia. Non ha rispettato nessuno dei suoi obblighi. Mentre ci si aspettava che facesse passi concreti nel processo di adesione alla NATO, è rimasta indietro rispetto alla Finlandia nel suo comportamento. Mentre la Grande Assemblea nazionale turca ha avviato il processo di approvazione del protocollo per l'adesione della Finlandia alla NATO, non è stata ancora presa una decisione riguardo alla Svezia", scrive il giornale.Fino all'inizio del 2023, le domande di Svezia e Finlandia sono state ratificate da 28 paesi della NATO su 30. Tuttavia, Ungheria e Turchia hanno voluto considerare la domanda svedese separatamente da quella finlandese. La notte del 31 marzo è stata completata la ratifica della domanda finlandese alla NATO da parte di tutti i membri dell'alleanza. La domanda della Svezia non ha ancora ricevuto l'approvazione ungherese e turca.La Svezia ha presentato la domanda di adesione alla NATO il 18 maggio 2022. Tra i 31 paesi dell'alleanza, 29 - ad eccezione di Turchia e Ungheria - hanno ratificato il protocollo. All'inizio del 2023 è scoppiato uno scandalo tra Turchia e Svezia per il rogo al Corano vicino all'ambasciata turca a Stoccolma. Il presidente turco ha affermato che dopo questa e altre azioni anti-turche a Stoccolma, la Svezia non dovrebbe aspettarsi che Ankara sostenga la sua richiesta di adesione alla NATO. Allo stesso tempo, l'alleanza non ha dubbi sul fatto che il regno diventerà presto un membro della NATO.

svezia

turchia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

svezia, turchia, nato, politica, difesa