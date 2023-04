https://it.sputniknews.com/20230418/esercito-sudanese-annuncia-la-disponibilita-a-rispettare-il-cessate-il-fuoco-per-24-ore-17164132.html

Esercito sudanese annuncia la disponibilità a rispettare il cessate il fuoco per 24 ore

Esercito sudanese annuncia la disponibilità a rispettare il cessate il fuoco per 24 ore

L'esercito sudanese ha annunciato che è disposta a rispettare il cessate il fuoco con la Forze di reazione rapida (forze speciali) per 24 ore a partire dalle... 18.04.2023, Sputnik Italia

Questa decisione è stata confermata martedì dal comandante dell'esercito sudanese, Abdel Fattah al-Burhan."Noi [l'esercito] non abbiamo avuto accordi [con la Forza di reazione rapida] su un orario specifico per l'inizio del cessate il fuoco, ma rispetteremo questo regime per 24 ore a partire dalle 18:00 di martedì", ha detto al-Burhan, riporta Sky News Arabia.

